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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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4- Добре. Як і повинно бути.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:52

  IMPRINTER написав:завтра зарплата

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mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 19:58

тарэлька мелковата :lol: :lol:
и не 9:00, а ближе к 12:00 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:10

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Ребята, не подскажите, через какие сервисы можно пополнить Киевстар с помощью Ньюкард на минимально возможную сумму. Думал, что через сайт Киевстар можно от 5грн.,а оказалось от 10.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:32

  _PORT_UA написав:Ребята, не подскажите, через какие сервисы можно пополнить Киевстар с помощью Ньюкард на минимально возможную сумму. Думал, что через сайт Киевстар можно от 5грн.,а оказалось от 10.

TAS2U от 1 грн например.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:39

Ferlakur а не знаете такая транзакция пройдет под количество нужное для начисления 1000баллов от Очевыгоды?
И как это все правильно сделать? В приложении Там пополнить счёт и платить картой Укрсиба?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 21:56

  _PORT_UA написав:Ferlakur а не знаете такая транзакция пройдет под количество нужное для начисления 1000баллов от Очевыгоды?
И как это все правильно сделать? В приложении Там пополнить счёт и платить картой Укрсиба?

Если сделаете как пишите,то это будет правильно
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 22:28

  _PORT_UA написав:Ferlakur а не знаете такая транзакция пройдет под количество нужное для начисления 1000баллов от Очевыгоды?
И как это все правильно сделать? В приложении Там пополнить счёт и платить картой Укрсиба?

В приложении TAS2U привязать карту Укрсиба и с нее платить. В прошлом году помню еще для количества транзакций платил за электричество по 1 грн через изипей. Там удобно тем, что не надо подтверждать кодом из смс, если платить из кабинета на сайте облэнерго.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:25

  Чорний Ворон написав:
  jay2004 написав:
лохотрон?

Нет, тема.
Oberon
 
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