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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:10
Ребята, не подскажите, через какие сервисы можно пополнить Киевстар с помощью Ньюкард на минимально возможную сумму. Думал, что через сайт Киевстар можно от 5грн.,а оказалось от 10.
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_PORT_UA
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:32
_PORT_UA написав:
Ребята, не подскажите, через какие сервисы можно пополнить Киевстар с помощью Ньюкард на минимально возможную сумму. Думал, что через сайт Киевстар можно от 5грн.,а оказалось от 10.
TAS2U от 1 грн например.
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Ferlakur
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:39
Ferlakur а не знаете такая транзакция пройдет под количество нужное для начисления 1000баллов от Очевыгоды?
И как это все правильно сделать? В приложении Там пополнить счёт и платить картой Укрсиба?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 15 лют, 2022 21:56
_PORT_UA написав:Ferlakur
а не знаете такая транзакция пройдет под количество нужное для начисления 1000баллов от Очевыгоды?
И как это все правильно сделать? В приложении Там пополнить счёт и платить картой Укрсиба?
Если сделаете как пишите,то это будет правильно
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novichok
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Додано: Вів 15 лют, 2022 22:28
_PORT_UA написав:Ferlakur
а не знаете такая транзакция пройдет под количество нужное для начисления 1000баллов от Очевыгоды?
И как это все правильно сделать? В приложении Там пополнить счёт и платить картой Укрсиба?
В приложении TAS2U привязать карту Укрсиба и с нее платить. В прошлом году помню еще для количества транзакций платил за электричество по 1 грн через изипей. Там удобно тем, что не надо подтверждать кодом из смс, если платить из кабинета на сайте облэнерго.
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Ferlakur
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Додано: Вів 15 лют, 2022 23:25
Чорний Ворон написав: jay2004 написав:
лохотрон?
Нет, тема.
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Oberon
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