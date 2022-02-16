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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:35

При наличии Нью и Ашнанки КБ будет по обеим картам па500?

Или по одной? По последней оформленной?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:59

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

guntherhouse777, коллеги с другого форума писали, что их послали: может быть только одна карта с кешбеком.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Де в Києві мона перевідкрити ньюкард? А то в ближньому відділенні вруть, що ніц нізя і 45 днів...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:49

  chipmunk написав:Де в Києві мона перевідкрити ньюкард? А то в ближньому відділенні вруть, що ніц нізя і 45 днів...


писали что на Пабеды
а так да - но не 45 а 31 достаточно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:52

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Ясно, дякую. Нада пабедить ньюкард на Пабеде ;)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 16:09

  guntherhouse777 написав:При наличии Нью и Ашнанки КБ будет по обеим картам па500?

Или по одной? По последней оформленной?


В субботу ГЛ пела про два кешбека (у меня зкп уже есть), что будет 1000+500, онлайн не получится - только новым клиентам, приходите в отделение. Вчера уже говорили что про "и в отделении не дадим или дадим, но кешбек по последней полученной". Не поленился сходил сегодня. Большие глаза даже у зам нач отделения (центрального Хмельницкий). Созвоны-перезвоны с их службой поддержки, версии на версии. Никто не знает ничего. "Я проконсультировалась..."
Я - "документ есть, где напечатано, опубликовано?" -- "Я проконсультировалась..."
Промежуточный вывод:
Новым дадут. Ближайшая точка выдачи - Житомир в отделении. Возможно и онлайн, но открывать счёт, подписывать бумаги все равно в отделении...
Если у клиента есть ньюшки - дадут (в Житомире и т.д.), но кешбек по последней открытой. Документально это подтвердить не могут.
Действующим клиентам без ньюшки - может быть, "пробуйте".....
Востаннє редагувалось alibob в Сер 16 лют, 2022 18:46, всього редагувалось 1 раз.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:38

Насколько я понял: ашанка - это для ленивцев, которым не дают ЗКП и влом передёргивать каждые полгода.
Ну, тоже вариант
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:43

Сегодня в отделении сказали ашанку открывают по ссылке на сайте только. Кешбек по 1 карте только,причем по оформленной последней.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 20:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

А если обслуживаешься в виртуальном отделении "У Самира", это никак не влияет? Просто идти в реальное ближайшее отделение и оформлять ашанку?
Ferlakur
 
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