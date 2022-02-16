Додано: Сер 16 лют, 2022 16:09

guntherhouse777 написав: При наличии Нью и Ашнанки КБ будет по обеим картам па500?



Или по одной? По последней оформленной? При наличии Нью и Ашнанки КБ будет по обеим картам па500?Или по одной? По последней оформленной?

В субботу ГЛ пела про два кешбека (у меня зкп уже есть), что будет 1000+500, онлайн не получится - только новым клиентам, приходите в отделение. Вчера уже говорили что про "и в отделении не дадим или дадим, но кешбек по последней полученной". Не поленился сходил сегодня. Большие глаза даже у зам нач отделения (центрального Хмельницкий). Созвоны-перезвоны с их службой поддержки, версии на версии. Никто не знает ничего. "Я проконсультировалась..."Я - "документ есть, где напечатано, опубликовано?" -- "Я проконсультировалась..."Промежуточный вывод:Новым дадут. Ближайшая точка выдачи - Житомир в отделении. Возможно и онлайн, но открывать счёт, подписывать бумаги все равно в отделении...Если у клиента есть ньюшки - дадут (в Житомире и т.д.), но кешбек по последней открытой. Документально это подтвердить не могут.Действующим клиентам без ньюшки - может быть, "пробуйте".....