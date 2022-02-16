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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51

  Ferlakur написав:А если обслуживаешься в виртуальном отделении "У Самира", это никак не влияет? Просто идти в реальное ближайшее отделение и оформлять ашанку?


Ну я "у Самира".
Ну сходил.
.....
alibob
 
Повідомлень: 191
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:52

  greenozon написав:
  omb написав:greenozon 14-15 февраля по идее

супер!
а оскільки вже є нова задача на нову 1000-чу, треба починати купувати "морковки" на цей місяць ))

Коллеги, есть вопрос... я в этом месяце уже выполнил условия для получения 1000... можно ли закрывать карту для дальнейшего перевыпуска или таки нужно ждать выплаты этой 1000-чи?
Карамболь
 
Повідомлень: 646
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  #<1 ... 49505152
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