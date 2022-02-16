Ну я "у Самира".
Ну сходил.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:52
Коллеги, есть вопрос... я в этом месяце уже выполнил условия для получения 1000... можно ли закрывать карту для дальнейшего перевыпуска или таки нужно ждать выплаты этой 1000-чи?
Додано: Чет 17 лют, 2022 09:26
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
14 числа переоткрыла ньюкард. В связи с этим вопрос: как правильнее сделать- самостоятельно ее зарегистрировать в мс бильше или дождаться сообщения от банка о регистрации (в течение 5 раб.дней) и подтвердить?
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