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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 лют, 2022 20:23
ol_zy написав: guntherhouse777 написав:
ЗКП золото в Бильше генерирует?
А Ашанка?
ЗКП - да.
Ашанка (кредитка) - только серебро
И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 20:39
ol_zy написав:
Ашанка (кредитка) - только серебро
ашанка стара (червоного кольору) чи новітня а-ля ньюкард?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:09
demichh написав:
Сегодня в отделении сказали ашанку открывают по ссылке на сайте только. Кешбек по 1 карте только,причем по оформленной последней.
Чисто для информации на будущее, подскажите, эта карта имеет какой-то смысл при отсутствии в пределах доступности, собственно, Ашана?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 22:58
M-Audio написав: demichh написав:
Сегодня в отделении сказали ашанку открывают по ссылке на сайте только. Кешбек по 1 карте только,причем по оформленной последней.
Чисто для информации на будущее, подскажите, эта карта имеет какой-то смысл при отсутствии в пределах доступности, собственно, Ашана?
Не вникал, но есть такое мнение viewtopic.php?p=5398571#p5398571
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:27
guntherhouse777 написав:
И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?
В теорії має працювати як будь-яка нюшка. На практиці їх ще ніхто не отримував (на скільки я знаю).
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:09
klug написав: guntherhouse777 написав:
И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?
В теорії має працювати як будь-яка нюшка. На практиці їх ще ніхто не отримував (на скільки я знаю).
В "моем" отделении карты есть, мне даже распечатали бумажки на получение.
Да, отделение говорит, что еще не выдавали по состоянию на вчера.
Значит, подождем опыта коллег.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:54
guntherhouse777 написав:
И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?
золото
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