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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
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0
4- Добре. Як і повинно бути.
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5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:23

  ol_zy написав:
  guntherhouse777 написав:ЗКП золото в Бильше генерирует?
А Ашанка?

ЗКП - да.
Ашанка (кредитка) - только серебро

И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 20:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  ol_zy написав:Ашанка (кредитка) - только серебро


ашанка стара (червоного кольору) чи новітня а-ля ньюкард?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:09

  demichh написав:Сегодня в отделении сказали ашанку открывают по ссылке на сайте только. Кешбек по 1 карте только,причем по оформленной последней.

Чисто для информации на будущее, подскажите, эта карта имеет какой-то смысл при отсутствии в пределах доступности, собственно, Ашана?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:58

  M-Audio написав:
  demichh написав:Сегодня в отделении сказали ашанку открывают по ссылке на сайте только. Кешбек по 1 карте только,причем по оформленной последней.

Чисто для информации на будущее, подскажите, эта карта имеет какой-то смысл при отсутствии в пределах доступности, собственно, Ашана?

Не вникал, но есть такое мнение
viewtopic.php?p=5398571#p5398571
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:27

  guntherhouse777 написав:И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?

В теорії має працювати як будь-яка нюшка. На практиці їх ще ніхто не отримував (на скільки я знаю).
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 08:09

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?

В теорії має працювати як будь-яка нюшка. На практиці їх ще ніхто не отримував (на скільки я знаю).

В "моем" отделении карты есть, мне даже распечатали бумажки на получение.
Да, отделение говорит, что еще не выдавали по состоянию на вчера.

Значит, подождем опыта коллег.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 09:54

  guntherhouse777 написав:И дебетка ашанская скорее всего тож серебро?

золото
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 10:24

  greenozon написав:
  ol_zy написав:Ашанка (кредитка) - только серебро


ашанка стара (червоного кольору) чи новітня а-ля ньюкард?

старая - красная. вряд-ли смогу новую получить.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

СЭП не работает, пытался только что сделать перевод на другой банк выдает ошибку, что система недоступна. В поддержке сказали, что работают над устранением.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:57

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Записался на Ашанку через сайт, перезвонили с банка, сказал им, в каких отделениях удобно получать. Потом снова перезвонили, сказали, что в нашем городе еще нет карт, когда появятся, обещали сообщить.
Ferlakur
 
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