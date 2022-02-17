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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:00
Если бы по нью кард и ашанке по 500 грн кб по каждой давали, это было бы слишком щедро от банка, поэтому очевидно, что будет только по одной карте.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Бляха, це якшо на наступному тижні не завезуть нам ашанки, місяць кішмішу в прольоті ((
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