|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:00
Если бы по нью кард и ашанке по 500 грн кб по каждой давали, это было бы слишком щедро от банка, поэтому очевидно, что будет только по одной карте.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Бляха, це якшо на наступному тижні не завезуть нам ашанки, місяць кішмішу в прольоті ((
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:46
Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:49
Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях
|