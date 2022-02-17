RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:00

Если бы по нью кард и ашанке по 500 грн кб по каждой давали, это было бы слишком щедро от банка, поэтому очевидно, что будет только по одной карте.
vovareuckij
 
Повідомлень: 287
З нами з: 19.06.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02

  vovareuckij написав:СЭП не работает, пытался только что сделать перевод на другой банк выдает ошибку, что система недоступна. В поддержке сказали, что работают над устранением.

Уже работает
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2564
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Бляха, це якшо на наступному тижні не завезуть нам ашанки, місяць кішмішу в прольоті ((
Ferlakur
 
Повідомлень: 4148
З нами з: 14.10.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:46

Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.
vovareuckij
 
Повідомлень: 287
З нами з: 19.06.20
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:49

  vovareuckij написав:Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.

Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях
WallNutPen
 
Повідомлень: 7
З нами з: 08.06.20
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 52535455
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google [Bot], jay2004, MASolomko, Oktawa, ramaz, vitaliy1111, vlad_g і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1442)
18.02.2022 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.