Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:29

По правилам Экстра Бильше за 20 грн трат - 1 балл. Интересует такой момент: например, есть две покупки на 50 и 30 грн. За это 4 балла (50+30=80, 80÷20=4) или 3 (50÷20=2,5, т.е 2 балла, 30÷20=1,5, т.е. 1 балл)?

Хотя у меня что-то ни так, ни так не сходится. Сейчас у меня 1005 баллов. 1000 дали за регистрацию. После регистрации в Экстра бильше пока провелись две покупки: на 78,82 и 20,89 грн. Как тут получилось 5 баллов? Даже если 78.82+20,89=99,71 и это не дотягивает до 5 баллов.

За рассматриваемый период еще была всего одна операция - пополнение на 7 грн. Но не может же такого быть, что ее тоже посчитали. Ведь это не трата, и даже не перевод со счета, а наоборот, пополнение.

В общем, расскажите, в чем фокус-покус, а то у Укрсиба какая-то своя математика.

И еще проблема: никак не могу подружиться с Мастерпасс. Вернее, не помню как, но год назад как-то подружился, а сейчас хотел добавить ЗКП, так вообще черт знает что происходит.

Как уже выяснил здесь на форуме, у Мастерпасс непроходящая кучу времени отладка системы, поэтому пароль не восстанавливает, надо удалять аккаунт и заводить снова.

Начал с того, что на сайте masterpass.com.ua до удаления попробовал зарегистрироваться. Написало в ответ, что я уже есть в базе. Удалился. Начал регистрацию, на первой странице ввел имя, фамилию, почту и номер телефона, подтвердил номер кодом из смс, на следующей странице ввел реквизиты карты, также написание имени на карте. Еще один пункт был непонятен - "визначення карти". Это о чем? Подумал, что, может, под каким именем будет светиться карта в кошельке, набрал название тарифа. Получил еще один код в смс от ТАСа (т.к. начал с добавления Б5), ввел, подтвердил. И меня перебросило на страницу входа, где логин и пароль вводить. Придумывать пароль для новой учетки никто не просил. И дальше что делать? Введу что-нибудь, так опять, небось, напишет, что пароль неверный, запись заблокирована.

Ради интереса опять нажал Зарегистрироваться. Но на этот раз уже не выдало, что я есть в базе. Я так понимаю, получается, что ничего не зарегистрировалось.

В общем, нужны дельные советы.