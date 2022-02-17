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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:00
Если бы по нью кард и ашанке по 500 грн кб по каждой давали, это было бы слишком щедро от банка, поэтому очевидно, что будет только по одной карте.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:02
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:14
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Бляха, це якшо на наступному тижні не завезуть нам ашанки, місяць кішмішу в прольоті ((
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:46
Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:49
Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях
Додано: П'ят 18 лют, 2022 14:35
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Здесь на форуме и мне на горячей линии говорили, что если есть Нью кард и Ашанка, то кешбек будет по последней оформленной.
А в телеграм канале TAB Finance написали:
Клієнти, які мають картки з кешбеком, такі як «New Card», «New Card ZKP» та «Sport Card», не можуть відкрити цю картку. Відкриття дебетової картки «Ашан» можливе лише у випадку, якщо на поточний момент клієнт не має жодної картки з кешбеком (навіть якщо кешбек вже не нараховується).
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:29
По правилам Экстра Бильше за 20 грн трат - 1 балл. Интересует такой момент: например, есть две покупки на 50 и 30 грн. За это 4 балла (50+30=80, 80÷20=4) или 3 (50÷20=2,5, т.е 2 балла, 30÷20=1,5, т.е. 1 балл)?
Хотя у меня что-то ни так, ни так не сходится. Сейчас у меня 1005 баллов. 1000 дали за регистрацию. После регистрации в Экстра бильше пока провелись две покупки: на 78,82 и 20,89 грн. Как тут получилось 5 баллов? Даже если 78.82+20,89=99,71 и это не дотягивает до 5 баллов.
За рассматриваемый период еще была всего одна операция - пополнение на 7 грн. Но не может же такого быть, что ее тоже посчитали. Ведь это не трата, и даже не перевод со счета, а наоборот, пополнение.
В общем, расскажите, в чем фокус-покус, а то у Укрсиба какая-то своя математика.
И еще проблема: никак не могу подружиться с Мастерпасс. Вернее, не помню как, но год назад как-то подружился, а сейчас хотел добавить ЗКП, так вообще черт знает что происходит.
Как уже выяснил здесь на форуме, у Мастерпасс непроходящая кучу времени отладка системы, поэтому пароль не восстанавливает, надо удалять аккаунт и заводить снова.
Начал с того, что на сайте masterpass.com.ua до удаления попробовал зарегистрироваться. Написало в ответ, что я уже есть в базе. Удалился. Начал регистрацию, на первой странице ввел имя, фамилию, почту и номер телефона, подтвердил номер кодом из смс, на следующей странице ввел реквизиты карты, также написание имени на карте. Еще один пункт был непонятен - "визначення карти". Это о чем? Подумал, что, может, под каким именем будет светиться карта в кошельке, набрал название тарифа. Получил еще один код в смс от ТАСа (т.к. начал с добавления Б5), ввел, подтвердил. И меня перебросило на страницу входа, где логин и пароль вводить. Придумывать пароль для новой учетки никто не просил. И дальше что делать? Введу что-нибудь, так опять, небось, напишет, что пароль неверный, запись заблокирована.
Ради интереса опять нажал Зарегистрироваться. Но на этот раз уже не выдало, что я есть в базе. Я так понимаю, получается, что ничего не зарегистрировалось.
В общем, нужны дельные советы.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:41
Перевыпуск на ЗП Нью.
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
В истории накоплений посмотрите. Баллы начисляются не целые, а из расчета 5% от суммы траты. Вот у меня, например, 253 грн и начислено 12,65 баллов. Вы, вероятно, смотрите где-то с округлением.
Выше писали же, что это не работает. Нужно пользоваться приложениями типа Сильпо.
Востаннє редагувалось ingtrans в П'ят 18 лют, 2022 15:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:42
Там есть история накопления. Можно посмотреть начисления по каждой трате.
Считает монеты до сотых с округлением в большую сторону.
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