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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51
5 баллов у кандидата наверно за регистрацию. А смотреть надо в истории как сказали по каждой операции отдельно а не сумировать.
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VLADPn
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53
vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
И вам не втирала про 45 дней? Или удалось уговорить ?
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VLADPn
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:55
vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
Да, сообщение прийдет в приложение завтра утром, мне пришло на следующий день после открытия карты в 8утра. Пополнять без разницы как. Можно СЭПом, можно р2р, вход бесплатный, за Овер не наказывают.
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Oktawa
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:58
WallNutPen написав: vovareuckij написав:
Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.
Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях
Даже в одном отделении один специалист может одному клиенту сделать сразу, другому-отправить ждать 45 дней
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guntherhouse777
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