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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 53545556

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

5 баллов у кандидата наверно за регистрацию. А смотреть надо в истории как сказали по каждой операции отдельно а не сумировать.
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53

  vcy написав:Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.


И вам не втирала про 45 дней? Или удалось уговорить ?
VLADPn
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:55

  vcy написав:Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.

Да, сообщение прийдет в приложение завтра утром, мне пришло на следующий день после открытия карты в 8утра. Пополнять без разницы как. Можно СЭПом, можно р2р, вход бесплатный, за Овер не наказывают.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:58

  WallNutPen написав:
  vovareuckij написав:Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.

Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях

Даже в одном отделении один специалист может одному клиенту сделать сразу, другому-отправить ждать 45 дней
guntherhouse777
 
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  #<1 ... 53545556
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