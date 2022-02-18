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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51
5 баллов у кандидата наверно за регистрацию. А смотреть надо в истории как сказали по каждой операции отдельно а не сумировать.
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VLADPn
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53
vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
И вам не втирала про 45 дней? Или удалось уговорить ?
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VLADPn
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:55
vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
Да, сообщение прийдет в приложение завтра утром, мне пришло на следующий день после открытия карты в 8утра. Пополнять без разницы как. Можно СЭПом, можно р2р, вход бесплатный, за Овер не наказывают.
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Oktawa
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:58
WallNutPen написав: vovareuckij написав:
Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.
Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях
Даже в одном отделении один специалист может одному клиенту сделать сразу, другому-отправить ждать 45 дней
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:43
И вам не втирала про 45 дней? Или удалось уговорить ?[/quote]
Уже по третьму кругу, так что без проблем.
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vcy
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:47
Да, сообщение прийдет в приложение завтра утром, мне пришло на следующий день после открытия карты в 8утра. Пополнять без разницы как. Можно СЭПом, можно р2р, вход бесплатный, за Овер не наказывают.[/quote]
Меня интересуют возможные нюансы связанные именно с ЗП картой. Отличия от обычной Ньюшки
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vcy
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:07
vcy написав:
Меня интересуют возможные нюансы связанные именно с ЗП картой. Отличия от обычной Ньюшки
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.
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klug
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:21
vovareuckij написав:
Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.
можно даже не закрывать. программа позволяет иметь две карты Нью и НьюАшан, только кеш бек считает на крайнюю открытую.
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novichok
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45
klug написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
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vcy
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:56
vcy написав: klug написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.
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demichh
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