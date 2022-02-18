RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:51

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

5 баллов у кандидата наверно за регистрацию. А смотреть надо в истории как сказали по каждой операции отдельно а не сумировать.
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 04.02.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:53

  vcy написав:Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.


И вам не втирала про 45 дней? Или удалось уговорить ?
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2510
З нами з: 04.02.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:55

  vcy написав:Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.

Да, сообщение прийдет в приложение завтра утром, мне пришло на следующий день после открытия карты в 8утра. Пополнять без разницы как. Можно СЭПом, можно р2р, вход бесплатный, за Овер не наказывают.
Oktawa
 
Повідомлень: 475
З нами з: 08.11.17
Подякував: 448 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:58

  WallNutPen написав:
  vovareuckij написав:Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.

Все зависит исключительно от специалиста к которому вы попадете, поскольку даже в одном и том же отделении есть специалисты, которые открывают карты без проблем и сразу, а есть те кто вещает об обязательных 45 днях

Даже в одном отделении один специалист может одному клиенту сделать сразу, другому-отправить ждать 45 дней
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4856
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:43

И вам не втирала про 45 дней? Или удалось уговорить ?[/quote]

Уже по третьму кругу, так что без проблем.
vcy
 
Повідомлень: 129
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:47

Да, сообщение прийдет в приложение завтра утром, мне пришло на следующий день после открытия карты в 8утра. Пополнять без разницы как. Можно СЭПом, можно р2р, вход бесплатный, за Овер не наказывают.[/quote]

Меня интересуют возможные нюансы связанные именно с ЗП картой. Отличия от обычной Ньюшки
vcy
 
Повідомлень: 129
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:07

  vcy написав:Меня интересуют возможные нюансы связанные именно с ЗП картой. Отличия от обычной Ньюшки

Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.
klug
 
Повідомлень: 6667
З нами з: 18.08.14
Подякував: 289 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:21

  vovareuckij написав:Интересно, если закрыть нью кард, то ашанку сразу откроют с кб или все равно 45 дней надо будет ждать.

можно даже не закрывать. программа позволяет иметь две карты Нью и НьюАшан, только кеш бек считает на крайнюю открытую.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2566
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:45

  klug написав:Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.

Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
vcy
 
Повідомлень: 129
З нами з: 07.06.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 19:56

  vcy написав:
  klug написав:Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.

Пополнять ее как? Сепом с друго банка?

Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.
demichh
 
Повідомлень: 2696
З нами з: 09.12.10
Подякував: 140 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 54555657>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, killer bees, vika_barabash, WallNutPen і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.