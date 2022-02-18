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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 54555657

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:14

  demichh написав:
  vcy написав:Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?

Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.

Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
vcy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:28

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

vcy написав:
  demichh написав:
  vcy написав:Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?

Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.

Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
Не треба виконувати. І так буде 10% весь термін.
Rimlyanin1
 
Повідомлень: 397
З нами з: 26.01.20
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  #<1 ... 54555657
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