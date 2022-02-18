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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:14
demichh написав: vcy написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.
Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
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vcy
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:28
vcy написав: demichh написав: vcy написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.
Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
Не треба виконувати. І так буде 10% весь термін.
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Rimlyanin1
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Додано: Суб 19 лют, 2022 01:43
Rimlyanin1
really? багато хто писав, що поповнювати потрібно від ФОПа з рахунку 2600, інакше - 5% і все, якщо ФОПа немає,як вирішити цю проблему, можна в особисті.
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melkh
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