Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:14
Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:28
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Не треба виконувати. І так буде 10% весь термін.
Додано: Суб 19 лют, 2022 01:43
Rimlyanin1
really? багато хто писав, що поповнювати потрібно від ФОПа з рахунку 2600, інакше - 5% і все, якщо ФОПа немає,як вирішити цю проблему, можна в особисті.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:29
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
melkh Вам уже ответили. Никакой проблемы нет.
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