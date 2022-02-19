Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:14
Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:28
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Не треба виконувати. І так буде 10% весь термін.
Додано: Суб 19 лют, 2022 01:43
Rimlyanin1
really? багато хто писав, що поповнювати потрібно від ФОПа з рахунку 2600, інакше - 5% і все, якщо ФОПа немає,як вирішити цю проблему, можна в особисті.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:29
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
melkh Вам уже ответили. Никакой проблемы нет.
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:57
Форумчани, а на "ЗАРПЛАТНА КАРТКА NEW CARD" золото в Більше дають? і чи дадуть саму картку якщо тимчасово не працюю і ніде не числюсь, чи тільки "МИТТЄВА КАРТКА NEW CARD" мені можна?
дякую
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:08
Если ЗКП НК не именная, то тоже золото дают, а если именная, то могут подсунуть и не НК и без КБ и х.з. или по ней дают золото.
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:27
Та начебто обіцяють і на зарплатну і на незарплатну нюкард .
Тепер більш цікавить чи дадуть зарплатну бомжу ))
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:34
Ну Ви ж не скажете про свій бомж-статут? Чи по одежі зрозуміють? А якщо серйозно, то джентльменам вірять на слово.
Додано: Суб 19 лют, 2022 16:41
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