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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:14
demichh написав: vcy написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.
Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
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vcy
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:28
vcy написав: demichh написав: vcy написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти
Пополнять ее как? Сепом с друго банка?
Можно так (но ждать), а я в приложении укрсиба тяну с карты другого банка (очень быстро) и сразу можно тратить.
Это понятно. Я о том, как выполнить условия связанные с особенностями именно ЗП, если самой зарплаты там никогда не будет?
Не треба виконувати. І так буде 10% весь термін.
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Rimlyanin1
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Додано: Суб 19 лют, 2022 01:43
Rimlyanin1
really? багато хто писав, що поповнювати потрібно від ФОПа з рахунку 2600, інакше - 5% і все, якщо ФОПа немає,як вирішити цю проблему, можна в особисті.
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melkh
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Додано: Суб 19 лют, 2022 12:29
melkh Вам уже ответили. Никакой проблемы нет.
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vlad_g
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Додано: Суб 19 лют, 2022 13:57
Форумчани, а на "ЗАРПЛАТНА КАРТКА NEW CARD" золото в Більше дають? і чи дадуть саму картку якщо тимчасово не працюю і ніде не числюсь, чи тільки "МИТТЄВА КАРТКА NEW CARD" мені можна?
дякую
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root
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:08
root написав:
Форумчани, а на "ЗАРПЛАТНА КАРТКА NEW CARD" золото в Більше дають? і чи дадуть саму картку якщо тимчасово не працюю і ніде не числюсь, чи тільки "МИТТЄВА КАРТКА NEW CARD" мені можна?
дякую
Если ЗКП НК не именная, то тоже золото дают, а если именная, то могут подсунуть и не НК и без КБ и х.з. или по ней дают золото.
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ol_zy
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:27
Та начебто обіцяють і на зарплатну і на незарплатну нюкард .https://my.ukrsibbank.com/ua/personal/c ... ra_bilshe/
Тепер більш цікавить чи дадуть зарплатну бомжу
))
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root
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Додано: Суб 19 лют, 2022 16:34
Ну Ви ж не скажете про свій бомж-статут? Чи по одежі зрозуміють? А якщо серйозно, то джентльменам вірять на слово.
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alibob
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Додано: Суб 19 лют, 2022 21:29
klug написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії
. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.
Шановний klug , а можете коротко про більше і зняття ? Зняття де ? на касі Ашана чи в банкоматі ?
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stas_rst
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