|
|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 лют, 2022 21:33
root написав: alibob написав:
Ну Ви ж не скажете про свій бомж-статут? Чи по одежі зрозуміють? А якщо серйозно, то джентльменам вірять на слово.
Дякую, зрозумів!
Выберите любую компанию (название + ЕДРПОУ) в которой вы будете не против получать з.п., когда там начнете работать, а пока просто заранее получите ЗКП указав выбранную компанию как потенциального работодателя. Вас же никто не обязывает обязательно туда устроиться на работу - ну не получилось...
При получении карты укажите данную компанию, что вы там планируете получать з.п. (типа работаете)
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 7133
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 428 раз.
- Подякували: 749 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 00:57
stas_rst написав: klug написав:
Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії
. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.
Шановний klug , а можете коротко про більше і зняття ? Зняття де ? на касі Ашана чи в банкоматі ?
Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6673
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 290 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 13:01
root написав:
Форумчани, а на "ЗАРПЛАТНА КАРТКА NEW CARD" золото в Більше дають?
За правилами повинні давати, але мені за розрахунки свіжовідкритою зарплатною почали давати срібні бали, підтримка вже розбирається більше тижня! На іншому аккаунті проблем немає.
-
Пансер
-
-
- Повідомлень: 255
- З нами з: 22.09.20
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 13:09
Пансер написав:
За правилами повинні давати, але мені за розрахунки свіжовідкритою зарплатною почали давати срібні бали, підтримка вже розбирається більше тижня! На іншому аккаунті проблем немає.
О, дякую, срібні не цікаво
Я вирішив не ризикувати з ціим і по чесному замовив звичайну пятивідсоткову НК.
Зробив це через андроід додаток, зараз чекаю на перевірку моїх анкет та селфі
))
-
root
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 177 раз.
- Подякували: 110 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, ramaz
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|