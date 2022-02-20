RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:33

  root написав:
  alibob написав:Ну Ви ж не скажете про свій бомж-статут? Чи по одежі зрозуміють? А якщо серйозно, то джентльменам вірять на слово.


Дякую, зрозумів! :mrgreen:

Выберите любую компанию (название + ЕДРПОУ) в которой вы будете не против получать з.п., когда там начнете работать, а пока просто заранее получите ЗКП указав выбранную компанию как потенциального работодателя. Вас же никто не обязывает обязательно туда устроиться на работу - ну не получилось...
При получении карты укажите данную компанию, что вы там планируете получать з.п. (типа работаете)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7133
З нами з: 20.01.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 00:57

  stas_rst написав:
  klug написав:Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.

Шановний klug , а можете коротко про більше і зняття ? Зняття де ? на касі Ашана чи в банкоматі ?

Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...
klug
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:Форумчани, а на "ЗАРПЛАТНА КАРТКА NEW CARD" золото в Більше дають?

За правилами повинні давати, але мені за розрахунки свіжовідкритою зарплатною почали давати срібні бали, підтримка вже розбирається більше тижня! На іншому аккаунті проблем немає.
Пансер
 
Повідомлень: 255
З нами з: 22.09.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:09

  Пансер написав:За правилами повинні давати, але мені за розрахунки свіжовідкритою зарплатною почали давати срібні бали, підтримка вже розбирається більше тижня! На іншому аккаунті проблем немає.


О, дякую, срібні не цікаво :) Я вирішив не ризикувати з ціим і по чесному замовив звичайну пятивідсоткову НК.

Зробив це через андроід додаток, зараз чекаю на перевірку моїх анкет та селфі :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 04.03.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:58

  root написав:Я вирішив не ризикувати з ціим і по чесному замовив звичайну пятивідсоткову НК.

Справа Ваша, але механізми взаємодії з Більше у них спільні.
klug
 
Повідомлень: 6677
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:04

  klug написав:Справа Ваша, але механізми взаємодії з Більше у них спільні.


Та розумію все гарно, просто мені важко через себе переступити, така я людина :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 04.03.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:04

  root написав:
  klug написав:Справа Ваша, але механізми взаємодії з Більше у них спільні.


Та розумію все гарно, просто мені важко через себе переступити, така я людина :)


Та дают по ZKP золото, как и по обычной.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 11.07.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 55565758
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramzes4, tarasum і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (258)
20.02.2022 21:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.