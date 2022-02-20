RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 21:33

  root написав:
  alibob написав:Ну Ви ж не скажете про свій бомж-статут? Чи по одежі зрозуміють? А якщо серйозно, то джентльменам вірять на слово.


Дякую, зрозумів! :mrgreen:

Выберите любую компанию (название + ЕДРПОУ) в которой вы будете не против получать з.п., когда там начнете работать, а пока просто заранее получите ЗКП указав выбранную компанию как потенциального работодателя. Вас же никто не обязывает обязательно туда устроиться на работу - ну не получилось...
При получении карты укажите данную компанию, что вы там планируете получать з.п. (типа работаете)
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7133
З нами з: 20.01.15
Подякував: 428 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 00:57

  stas_rst написав:
  klug написав:Це та сама нюшка, але з більшим кишмишем і зняттям кешу без комісії. Налаштуйте ліміти і користуйтеся так само, як користувалися до того.

Шановний klug , а можете коротко про більше і зняття ? Зняття де ? на касі Ашана чи в банкоматі ?

Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...
klug
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:01

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  root написав:Форумчани, а на "ЗАРПЛАТНА КАРТКА NEW CARD" золото в Більше дають?

За правилами повинні давати, але мені за розрахунки свіжовідкритою зарплатною почали давати срібні бали, підтримка вже розбирається більше тижня! На іншому аккаунті проблем немає.
Пансер
 
Повідомлень: 255
З нами з: 22.09.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 13:09

  Пансер написав:За правилами повинні давати, але мені за розрахунки свіжовідкритою зарплатною почали давати срібні бали, підтримка вже розбирається більше тижня! На іншому аккаунті проблем немає.


О, дякую, срібні не цікаво :) Я вирішив не ризикувати з ціим і по чесному замовив звичайну пятивідсоткову НК.

Зробив це через андроід додаток, зараз чекаю на перевірку моїх анкет та селфі :)))
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 04.03.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 16:58

  root написав:Я вирішив не ризикувати з ціим і по чесному замовив звичайну пятивідсоткову НК.

Справа Ваша, але механізми взаємодії з Більше у них спільні.
klug
 
Повідомлень: 6678
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 17:04

  klug написав:Справа Ваша, але механізми взаємодії з Більше у них спільні.


Та розумію все гарно, просто мені важко через себе переступити, така я людина :)
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 799
З нами з: 04.03.15
Подякував: 177 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:04

  root написав:
  klug написав:Справа Ваша, але механізми взаємодії з Більше у них спільні.


Та розумію все гарно, просто мені важко через себе переступити, така я людина :)


Та дают по ZKP золото, как и по обычной.
Monk23
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 11.07.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 21:48

А дебетку Ашана можна оформити в укрсибонлайн, якщо закрити Ньюкард? Наче в описі продукту ця можливість є.
apostol
 
Повідомлень: 322
З нами з: 24.12.14
Подякував: 825 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 22:13

  apostol написав:А дебетку Ашана можна оформити в укрсибонлайн, якщо закрити Ньюкард? Наче в описі продукту ця можливість є.

Не, только поход в отделение
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2570
З нами з: 31.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:08

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  klug написав:Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...

таки проясніть, у чому по ашанці більший КБ і зняття кешу ?
не зовсім Вас зрозумів
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1989
З нами з: 27.02.19
Подякував: 827 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 56575859>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, velvet і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.