|
|
UKRSIBBANK BNP Paribas Group
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:13
stas_rst написав: klug написав:
Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...
таки проясніть, у чому по ашанці більший КБ і зняття кешу ?
не зовсім Вас зрозумів
Шютка
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4196
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 654 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему