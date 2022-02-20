RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 23:13

  stas_rst написав:
  klug написав:Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...

таки проясніть, у чому по ашанці більший КБ і зняття кешу ?
не зовсім Вас зрозумів

Шютка
velvet
 
Повідомлень: 4196
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 02:58

  velvet написав:Шютка

Майже. Пан процитував відповідь на питання про ЗКП, вирізавши саме питання, а тепер не може зрозуміти, як ця відповідь стосується Ашанки. Я теж не можу.
klug
 
Повідомлень: 6679
З нами з: 18.08.14
Подякував: 290 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 56575859
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (262)
21.02.2022 03:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.