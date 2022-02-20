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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 лют, 2022 23:13
stas_rst написав: klug написав:
Крута була б зарплатна картка, з якої можна без комісії знімати лише по 500 грн на касі Ашану. Черга би стояла...
таки проясніть, у чому по ашанці більший КБ і зняття кешу ?
не зовсім Вас зрозумів
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Додано: Пон 21 лют, 2022 02:58
velvet написав:
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Майже. Пан процитував відповідь на питання про ЗКП, вирізавши саме питання, а тепер не може зрозуміти, як ця відповідь стосується Ашанки. Я теж не можу.
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:29
vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
а после закрытия старой ньюшки баллы в МК-бильше сколько живут? Не сгорают же в полночь?)))
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:58
pharus написав: vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
а после закрытия старой ньюшки баллы в МК-бильше сколько живут? Не сгорают же в полночь?)))
Сколько - не знаю, но в полночь не сгорают. Возможно они потом объединятся с новыми... Мутно там все устроено.
Также после открытия новой думал, не сгорят ли. Еще 1000 баллов ждал на старую, которые таки прилетели. Но все ок
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:06
Ferlakur написав:Бляха, це якшо на наступному тижні не завезуть нам ашанки, місяць кішмішу в прольоті ((
А что там за условия?
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Додано: Пон 21 лют, 2022 12:43
pharus написав: vcy написав:
Сегодня закрыл обычную Нью и получил ЗП Ньюшку. Без проблем. СМС о подключении кешбека ожидать завтра утром? Как правильно пополнять ее чтобы все работало по феншую? Можно в личку.
а после закрытия старой ньюшки баллы в МК-бильше сколько живут? Не сгорают же в полночь?)))
у меня примерное месяц прожили, так что лучше обнулить...
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