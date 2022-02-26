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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 23:14

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:Да, при увольнении карета превращается в тыкву

Как можно уволить ФОПа?

То Ви життя не бачили. Я якось у податкові став свідком ситуації, коли один такий "ФОП" нахилився до відконичка інспектора і розповідав, що він звільняється з поточної фірми та переходить на іншу, тому хоче закрити ФОП і відкрити свіжий під нову фірму. Хотів дізнатися, які для цього документи треба. Інспектор відверто прифігіла, потім пояснила йому, що його роботодавці схематозять та ухиляються від сплати податків, нічого закривати не треба, а він, як не хоче проблем, має зникнути з її очей, випереджаючи швидкість світла. Ось так звільняються наші ФОПи.
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 04:50

  jay2004 написав:
  mephala написав:а как можно возместить затраты золотыми баллами что бы не морочиться с сертами сильпо?


Сделать обмен Оплата балами, если есть в наличии 2000 золота...


спс за попытку помочь, но учитывая что я такое никогда не делал ответ мало информативен для меня.
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Сейчас отсюда на Монобанк ходит ?
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:21

  SILVER_UA написав:Сейчас отсюда на Монобанк ходит ?

25-го успешно отправил СЕП на Моно.
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