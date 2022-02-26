То Ви життя не бачили. Я якось у податкові став свідком ситуації, коли один такий "ФОП" нахилився до відконичка інспектора і розповідав, що він звільняється з поточної фірми та переходить на іншу, тому хоче закрити ФОП і відкрити свіжий під нову фірму. Хотів дізнатися, які для цього документи треба. Інспектор відверто прифігіла, потім пояснила йому, що його роботодавці схематозять та ухиляються від сплати податків, нічого закривати не треба, а він, як не хоче проблем, має зникнути з її очей, випереджаючи швидкість світла. Ось так звільняються наші ФОПи.