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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 лют, 2022 23:14
Ferlakur написав: Faceless написав:
Да, при увольнении карета превращается в тыкву
Как можно уволить ФОПа?
То Ви життя не бачили. Я якось у податкові став свідком ситуації, коли один такий "ФОП" нахилився до відконичка інспектора і розповідав, що він звільняється з поточної фірми та переходить на іншу, тому хоче закрити ФОП і відкрити свіжий під нову фірму. Хотів дізнатися, які для цього документи треба. Інспектор відверто прифігіла, потім пояснила йому, що його роботодавці схематозять та ухиляються від сплати податків, нічого закривати не треба, а він, як не хоче проблем, має зникнути з її очей, випереджаючи швидкість світла. Ось так звільняються наші ФОПи.
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Додано: Чет 24 лют, 2022 04:50
jay2004 написав: mephala написав:
а как можно возместить затраты золотыми баллами что бы не морочиться с сертами сильпо?
Сделать обмен Оплата балами, если есть в наличии 2000 золота...
спс за попытку помочь, но учитывая что я такое никогда не делал ответ мало информативен для меня.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:30
Сейчас отсюда на Монобанк ходит ?
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Додано: Суб 26 лют, 2022 02:21
SILVER_UA написав:
Сейчас отсюда на Монобанк ходит ?
25-го успешно отправил СЕП на Моно.
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Додано: Нед 27 лют, 2022 03:30
Чем отличается StarInform от StarInform+, кроме цены? В плане, какую информацию дает тот и тот?
Читал на форуме об эксперименте в виде отключить StarInform+ в предпоследний день месяца, а в первый день следующего месяца включить обратно. И все это для того, чтобы не платить за StarInform+. Но не дочитал до результатов эксперимента. Что в результате? Это работает, или все равно списывают 15 грн?
Часто встречаю на форуме упоминание какого-то чата с банком. Это где-то в мобильном приложении? Пока не скачивал, захожу в Укрсиб Онлайн через сайт. Так тут что-то не нахожу чата.
Кстати, мобильное приложение и Укрсиб Онлайн на сайте чем-то отличаются в функционале, кроме чата? Чем?
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