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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 62636465

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 23:14

  Ferlakur написав:
  Faceless написав:Да, при увольнении карета превращается в тыкву

Как можно уволить ФОПа?

То Ви життя не бачили. Я якось у податкові став свідком ситуації, коли один такий "ФОП" нахилився до відконичка інспектора і розповідав, що він звільняється з поточної фірми та переходить на іншу, тому хоче закрити ФОП і відкрити свіжий під нову фірму. Хотів дізнатися, які для цього документи треба. Інспектор відверто прифігіла, потім пояснила йому, що його роботодавці схематозять та ухиляються від сплати податків, нічого закривати не треба, а він, як не хоче проблем, має зникнути з її очей, випереджаючи швидкість світла. Ось так звільняються наші ФОПи.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 04:50

  jay2004 написав:
  mephala написав:а как можно возместить затраты золотыми баллами что бы не морочиться с сертами сильпо?


Сделать обмен Оплата балами, если есть в наличии 2000 золота...


спс за попытку помочь, но учитывая что я такое никогда не делал ответ мало информативен для меня.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:30

СЕП

Сейчас отсюда на Монобанк ходит ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 02:21

  SILVER_UA написав:Сейчас отсюда на Монобанк ходит ?

25-го успешно отправил СЕП на Моно.
Adast
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 03:30

Чем отличается StarInform от StarInform+, кроме цены? В плане, какую информацию дает тот и тот?
Читал на форуме об эксперименте в виде отключить StarInform+ в предпоследний день месяца, а в первый день следующего месяца включить обратно. И все это для того, чтобы не платить за StarInform+. Но не дочитал до результатов эксперимента. Что в результате? Это работает, или все равно списывают 15 грн?
Часто встречаю на форуме упоминание какого-то чата с банком. Это где-то в мобильном приложении? Пока не скачивал, захожу в Укрсиб Онлайн через сайт. Так тут что-то не нахожу чата.
Кстати, мобильное приложение и Укрсиб Онлайн на сайте чем-то отличаются в функционале, кроме чата? Чем?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 09:59

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

насколько я понимаю если без плюса то приходят пуши
чат в приложении
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 10:08

  wtf написав:насколько я понимаю если без плюса то приходят пуши
чат в приложении

Нет. Разница указана на сайте банка.
Рефки убраны, чтобы тем, кого я преследую, не казалось, что я просто свечу рефки :)
ingtrans
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