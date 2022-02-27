Додано: Нед 27 лют, 2022 03:30

Чем отличается StarInform от StarInform+, кроме цены? В плане, какую информацию дает тот и тот?

Читал на форуме об эксперименте в виде отключить StarInform+ в предпоследний день месяца, а в первый день следующего месяца включить обратно. И все это для того, чтобы не платить за StarInform+. Но не дочитал до результатов эксперимента. Что в результате? Это работает, или все равно списывают 15 грн?

Часто встречаю на форуме упоминание какого-то чата с банком. Это где-то в мобильном приложении? Пока не скачивал, захожу в Укрсиб Онлайн через сайт. Так тут что-то не нахожу чата.

Кстати, мобильное приложение и Укрсиб Онлайн на сайте чем-то отличаются в функционале, кроме чата? Чем?