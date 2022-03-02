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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:34

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:чтоб оплачивать покупки в интернете без кода подтверждения

для такого нада чтобы сам продавец отключил 3dsecure на сайте банк на это не влияет
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:35

Насколько я понял, по кредитным картам, в частности, "Ашан", фактически обнулили кредитные лимиты?
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:46

Подонки заблокировали свои деньги на кредитов на карте
Когда разблокируете
Мрази
b737
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:05

Укрсіб чудить капець як, недавно зареєструвався онлайн, став клієнтом, отримав в додатку миттєву картку, все це онлайн, в відділення не ходив. Вчора при спробі подивитись CVV два рази ввів невірно пароль з смс, ну і все, більше доступу нема. А всі варіанти для відновлення не підходять, треба знати дані картки, особистий ключ або номер кредитного договору. Телефоную на 729 кажуть тільки через відділення... ну дебіли... відділення вже може й нема фізично а не те щоб не працювало...
root
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