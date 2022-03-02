для такого нада чтобы сам продавец отключил 3dsecure на сайте банк на это не влияет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лют, 2022 22:34
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
для такого нада чтобы сам продавец отключил 3dsecure на сайте банк на это не влияет
КБ за открытие карты
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:35
Насколько я понял, по кредитным картам, в частности, "Ашан", фактически обнулили кредитные лимиты?
Додано: Сер 02 бер, 2022 10:46
Подонки заблокировали свои деньги на кредитов на карте
Когда разблокируете
Мрази
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:05
Укрсіб чудить капець як, недавно зареєструвався онлайн, став клієнтом, отримав в додатку миттєву картку, все це онлайн, в відділення не ходив. Вчора при спробі подивитись CVV два рази ввів невірно пароль з смс, ну і все, більше доступу нема. А всі варіанти для відновлення не підходять, треба знати дані картки, особистий ключ або номер кредитного договору. Телефоную на 729 кажуть тільки через відділення... ну дебіли... відділення вже може й нема фізично а не те щоб не працювало...
Додано: Сер 02 бер, 2022 19:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
По Нью кард кешбек не приостановили? Будут начислять/выплачивать?
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