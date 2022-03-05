RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63646566

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 22:34

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  candidat написав:чтоб оплачивать покупки в интернете без кода подтверждения

для такого нада чтобы сам продавец отключил 3dsecure на сайте банк на это не влияет
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
  • 50/100грн ideabank o.card* | viber://pa?chatURI=Obankua&context=02979279
*оформляется через вайбер
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 253
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 бер, 2022 09:35

Насколько я понял, по кредитным картам, в частности, "Ашан", фактически обнулили кредитные лимиты?
Igneus
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 29.08.18
Подякував: 990 раз.
Подякували: 669 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 10:46

Подонки заблокировали свои деньги на кредитов на карте
Когда разблокируете
Мрази
b737
 
Повідомлень: 2
З нами з: 02.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 12:05

Укрсіб чудить капець як, недавно зареєструвався онлайн, став клієнтом, отримав в додатку миттєву картку, все це онлайн, в відділення не ходив. Вчора при спробі подивитись CVV два рази ввів невірно пароль з смс, ну і все, більше доступу нема. А всі варіанти для відновлення не підходять, треба знати дані картки, особистий ключ або номер кредитного договору. Телефоную на 729 кажуть тільки через відділення... ну дебіли... відділення вже може й нема фізично а не те щоб не працювало...
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 04.03.15
Подякував: 179 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 19:42

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

По Нью кард кешбек не приостановили? Будут начислять/выплачивать?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4168
З нами з: 14.10.08
Подякував: 256 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 10:21

  Ferlakur написав:По Нью кард кешбек не приостановили? Будут начислять/выплачивать?

Тоже интересует.
ignorabimus
 
Повідомлень: 787
З нами з: 11.09.13
Подякував: 64 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:30

Підкажіть, маю віртуальна картка нью кард, на неї закинув 300грн.
Як гроші витягнути назад звідти? Пробував з мононобанка тягнути, там можна через гуглпей, я картку добавив там. А в укрсбіонлайн доступу нема, і не відомо коли буде. Всі 300 не дає, спробував 100, пішло. Скільки зараз там залишилось не розумію, укрсіб бере за таке % ?
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 04.03.15
Подякував: 179 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:33

Відправляй тільки СЕПом, буде фрі в цьому випадку на моньку, якщо П2П, то в цьому випадку буде 1%, здається так, але це не точно.
Востаннє редагувалось melkh в Суб 05 бер, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 14.07.10
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 бер, 2022 22:43

melkh

Щоб сепом відправити треба мати доступ в укрсібонлайн або мати повні дані картки. А в мене немає ні того не іншого :) Банк НЕ допомагає відновити доступ, зате стати новим клієнтом і отримати картку онлайн без проблем. Дивлюсь тарифи https://my.ukrsibbank.com/common/upload ... ariffs.pdf схоже що дійсно 1% прийдеться віддати.
root
Аватар користувача
 
Повідомлень: 814
З нами з: 04.03.15
Подякував: 179 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 63646566
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.