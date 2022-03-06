для такого нада чтобы сам продавец отключил 3dsecure на сайте банк на это не влияет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лют, 2022 22:34
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Додано: Вів 01 бер, 2022 09:35
Насколько я понял, по кредитным картам, в частности, "Ашан", фактически обнулили кредитные лимиты?
Додано: Сер 02 бер, 2022 10:46
Подонки заблокировали свои деньги на кредитов на карте
Когда разблокируете
Мрази
Додано: Сер 02 бер, 2022 12:05
Укрсіб чудить капець як, недавно зареєструвався онлайн, став клієнтом, отримав в додатку миттєву картку, все це онлайн, в відділення не ходив. Вчора при спробі подивитись CVV два рази ввів невірно пароль з смс, ну і все, більше доступу нема. А всі варіанти для відновлення не підходять, треба знати дані картки, особистий ключ або номер кредитного договору. Телефоную на 729 кажуть тільки через відділення... ну дебіли... відділення вже може й нема фізично а не те щоб не працювало...
Додано: Сер 02 бер, 2022 19:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
По Нью кард кешбек не приостановили? Будут начислять/выплачивать?
Додано: Чет 03 бер, 2022 10:21
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:30
Підкажіть, маю віртуальна картка нью кард, на неї закинув 300грн.
Як гроші витягнути назад звідти? Пробував з мононобанка тягнути, там можна через гуглпей, я картку добавив там. А в укрсбіонлайн доступу нема, і не відомо коли буде. Всі 300 не дає, спробував 100, пішло. Скільки зараз там залишилось не розумію, укрсіб бере за таке % ?
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:33
Відправляй тільки СЕПом, буде фрі в цьому випадку на моньку, якщо П2П, то в цьому випадку буде 1%, здається так, але це не точно.
Востаннє редагувалось melkh в Суб 05 бер, 2022 23:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 05 бер, 2022 22:43
melkh
Щоб сепом відправити треба мати доступ в укрсібонлайн або мати повні дані картки. А в мене немає ні того не іншого Банк НЕ допомагає відновити доступ, зате стати новим клієнтом і отримати картку онлайн без проблем. Дивлюсь тарифи
Додано: Пон 07 бер, 2022 01:23
как вариант оплатить в магазе на 300грн гуглпеем.
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