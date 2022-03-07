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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 09:35
Так, але це варіант для мирного часу. Потягнув моніком рештку за мінус 1% все вийшло. А банк після цього для мене відправляється в чорний список. В топку такі криворукі банки що можуть тебе зробити клієнтом віддалено але допомогти щось вирішити треба йти в відділення.
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