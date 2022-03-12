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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 09:35

Так, але це варіант для мирного часу. Потягнув моніком рештку за мінус 1% все вийшло. А банк після цього для мене відправляється в чорний список. В топку такі криворукі банки що можуть тебе зробити клієнтом віддалено але допомогти щось вирішити треба йти в відділення.
root
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 20:30

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Программа кэшбека по ньюшкам всё или начисляется?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 21:24

  2XL написав:Программа кэшбека по ньюшкам всё или начисляется?

Ничо не грили, ждёмс шышнадцатого.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 09 бер, 2022 22:06

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Amethyst написав:
  2XL написав:Программа кэшбека по ньюшкам всё или начисляется?

Ничо не грили, ждёмс шышнадцатого.
Интересует 16.04
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 10 бер, 2022 16:43

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

"приятный" сюрприз от сиба... при оплате ашанкой с кред.лимитом 150К в ашане на сумму 700грн - отказ. При этом карта была полностью погашена еще в феврале...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:09

Укрсиб

Чи буде нараховуваться кешбек за розрахунки ньюкард ЗКП у цьому місяці? Не можливо достукатися до підтримки
практик
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:00

  практик написав:Чи буде нараховуваться кешбек за розрахунки ньюкард ЗКП у цьому місяці? Не можливо достукатися до підтримки

Достучавшимся с красного обещали неизменные условия на март.
Citizen_D
 
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