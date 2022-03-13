UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 бер, 2022 09:35
Так, але це варіант для мирного часу. Потягнув моніком рештку за мінус 1% все вийшло. А банк після цього для мене відправляється в чорний список. В топку такі криворукі банки що можуть тебе зробити клієнтом віддалено але допомогти щось вирішити треба йти в відділення.
root
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Додано: Сер 09 бер, 2022 20:30
Программа кэшбека по ньюшкам всё или начисляется?
2XL
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Додано: Сер 09 бер, 2022 21:24
2XL написав:
Программа кэшбека по ньюшкам всё или начисляется?
Ничо не грили, ждёмс шышнадцатого.
Amethyst
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Додано: Сер 09 бер, 2022 22:06
Amethyst написав: 2XL написав:
Программа кэшбека по ньюшкам всё или начисляется?
Ничо не грили, ждёмс шышнадцатого.
Интересует 16.04
2XL
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Додано: Чет 10 бер, 2022 16:43
"приятный" сюрприз от сиба... при оплате ашанкой с кред.лимитом 150К в ашане на сумму 700грн - отказ. При этом карта была полностью погашена еще в феврале...
ol_zy
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Додано: Суб 12 бер, 2022 14:09
Чи буде нараховуваться кешбек за розрахунки ньюкард ЗКП у цьому місяці? Не можливо достукатися до підтримки
практик
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Додано: Суб 12 бер, 2022 18:00
практик написав:
Чи буде нараховуваться кешбек за розрахунки ньюкард ЗКП у цьому місяці? Не можливо достукатися до підтримки
Достучавшимся с красного обещали неизменные условия на март.
Citizen_D
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Додано: Нед 13 бер, 2022 07:16
Сорри за непонятливость, но что есть "с красного"?
практик
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Додано: Нед 13 бер, 2022 08:09
практик написав:Сорри за непонятливость, но что есть "с красного"?
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lel
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Додано: Нед 13 бер, 2022 19:01
ol_zy написав:
"приятный" сюрприз от сиба... при оплате ашанкой с кред.лимитом 150К в ашане на сумму 700грн - отказ. При этом карта была полностью погашена еще в феврале...
Чем объясняют?
ВIВ
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