не звонил - оплатил альфой. звонить сейчас - это потеря времени, скорее всего. Я в ашан и так очень редко заезжал, а теперь уже и не скоро поеду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 19:50
не звонил - оплатил альфой. звонить сейчас - это потеря времени, скорее всего. Я в ашан и так очень редко заезжал, а теперь уже и не скоро поеду.
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