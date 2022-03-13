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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:50

  ВIВ написав:
  ol_zy написав:"приятный" сюрприз от сиба... при оплате ашанкой с кред.лимитом 150К в ашане на сумму 700грн - отказ. При этом карта была полностью погашена еще в феврале...

Чем объясняют?

не звонил - оплатил альфой. звонить сейчас - это потеря времени, скорее всего. Я в ашан и так очень редко заезжал, а теперь уже и не скоро поеду.
ol_zy
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