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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 13 бер, 2022 19:50

  ВIВ написав:
  ol_zy написав:"приятный" сюрприз от сиба... при оплате ашанкой с кред.лимитом 150К в ашане на сумму 700грн - отказ. При этом карта была полностью погашена еще в феврале...

Чем объясняют?

не звонил - оплатил альфой. звонить сейчас - это потеря времени, скорее всего. Я в ашан и так очень редко заезжал, а теперь уже и не скоро поеду.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:29

Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:35

Искатель
напрямую по номеру счета
vanok
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:36

  Искатель написав:Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?

Судячи з https://mustbe.ml/tables/p2p_sep СЕПом зі своєї карти на карту дружини.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 бер, 2022 19:49

  Искатель написав:Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?

По номеру карти безкоштовно
wolt450
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