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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 бер, 2022 19:50
ВIВ написав: ol_zy написав:
"приятный" сюрприз от сиба... при оплате ашанкой с кред.лимитом 150К в ашане на сумму 700грн - отказ. При этом карта была полностью погашена еще в феврале...
Чем объясняют?
не звонил - оплатил альфой. звонить сейчас - это потеря времени, скорее всего. Я в ашан и так очень редко заезжал, а теперь уже и не скоро поеду.
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:29
Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?
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Искатель
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:35
Искатель
напрямую по номеру счета
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vanok
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:36
Искатель написав:
Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?
Судячи з https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
СЕПом зі своєї карти на карту дружини.
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Golf_streem
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:49
Искатель написав:
Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?
По номеру карти безкоштовно
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wolt450
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Додано: Вів 15 бер, 2022 19:53
wolt450 написав: Искатель написав:
Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?
По номеру карти безкоштовно
толкать
тянуть не даст
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Amethyst
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Додано: Вів 15 бер, 2022 20:08
Искатель написав:
Интересно, а как перебросить со своего Нью Карда на Нью Кард жены без комиссии?
Напрямую есть варианты? Или только СЭПом "наружу", а потом оттуда пополнить другой Нью Кард?
В вебке и моб апке есть отдельный перевод внутри банка по IBAN - перевод мгновенный и без комиссии
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zentol
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Додано: Вів 15 бер, 2022 20:27
Что-то ещё не зачислили 1000 баллов за 30 операций в феврале.
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