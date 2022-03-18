Потрібно усім так зробити, були б справжні патріоти.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:12
Додано: Сер 16 бер, 2022 18:01
Додано: Чет 17 бер, 2022 14:24
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?
Додано: Чет 17 бер, 2022 14:52
Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:43
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