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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 14:12

  sens написав:
  lel написав:Кэшбэк пришел!!!!

Отправлено на ЗСУ


Потрібно усім так зробити, були б справжні патріоти.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:01

  lel написав:Кэшбэк пришел!!!!

А 1000 баллов за 30 операций до 28.02. кому-нибудь зачислили? Уже 10 рабочих дней прошло.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:24

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 14:52

  2XL написав:Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?

https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:18

lara_08 пока зачислений не было
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:43

  lara_08 написав:
  lel написав:Кэшбэк пришел!!!!

А 1000 баллов за 30 операций до 28.02. кому-нибудь зачислили? Уже 10 рабочих дней прошло.

Смысл уже в них, тратить теперь особо некуда((
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:48

  vovareuckij написав:
  lara_08 написав:
  lel написав:Кэшбэк пришел!!!!

А 1000 баллов за 30 операций до 28.02. кому-нибудь зачислили? Уже 10 рабочих дней прошло.

Смысл уже в них, тратить теперь особо некуда((

Если в Киеве,на руках есть документы,то в строймаркете есть почти все - новый пылесос и карематы,свечи,новый аккум в авто,покрышки. Было бы необходимость и желание волонтерить
sens
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  #<1 ... 66676869
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