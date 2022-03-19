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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 бер, 2022 14:12
sens написав: lel написав:
Кэшбэк пришел!!!!
Отправлено на ЗСУ
Потрібно усім так зробити, були б справжні патріоти.
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Додано: Сер 16 бер, 2022 18:01
lel написав:
Кэшбэк пришел!!!!
А 1000 баллов за 30 операций до 28.02. кому-нибудь зачислили? Уже 10 рабочих дней прошло.
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lara_08
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Додано: Чет 17 бер, 2022 14:24
Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?
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2XL
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Додано: Чет 17 бер, 2022 14:52
https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
2XL написав:
Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?
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ramaz
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:18
lara_08 пока зачислений не было
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 03:43
lara_08 написав: lel написав:
Кэшбэк пришел!!!!
А 1000 баллов за 30 операций до 28.02. кому-нибудь зачислили? Уже 10 рабочих дней прошло.
Смысл уже в них, тратить теперь особо некуда((
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vovareuckij
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 06:48
vovareuckij написав: lara_08 написав: lel написав:
Кэшбэк пришел!!!!
А 1000 баллов за 30 операций до 28.02. кому-нибудь зачислили? Уже 10 рабочих дней прошло.
Смысл уже в них, тратить теперь особо некуда((
Если в Киеве,на руках есть документы,то в строймаркете есть почти все - новый пылесос и карематы,свечи,новый аккум в авто,покрышки. Было бы необходимость и желание волонтерить
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sens
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Додано: Суб 19 бер, 2022 15:23
не все в Киеве находятся, у нас в городе все магазины, кроме продуктовых закрыты, продуктовые только 4-5 часов работают и туда еще надо суметь попасть, отстояв очередь
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vovareuckij
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Додано: Суб 19 бер, 2022 22:10
кешбек за февраль не пришел по Нью кард((
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Andey
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