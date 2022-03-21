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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 07:28
По ZKP также был.
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Monk23
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:53
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
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2XL
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Додано: Пон 21 бер, 2022 12:28
2XL написав:
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
На карте есть номера, но они видны по клику. Можно и другим путем пойти - через кнопку ПОШУК ЗА НОМЕРОМ. Тоже не совсем удобно, но без проблем можно найти подходящее отделение.
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ingtrans
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