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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:28

По ZKP также был.
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:53

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ramaz написав:
  2XL написав:Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?

https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:28

  2XL написав:
ramaz написав:
  2XL написав:Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?

https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?

На карте есть номера, но они видны по клику. Можно и другим путем пойти - через кнопку ПОШУК ЗА НОМЕРОМ. Тоже не совсем удобно, но без проблем можно найти подходящее отделение.
ingtrans
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  #<1 ... 67686970
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