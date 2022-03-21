|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 11:53
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
Додано: Пон 21 бер, 2022 12:28
На карте есть номера, но они видны по клику. Можно и другим путем пойти - через кнопку ПОШУК ЗА НОМЕРОМ. Тоже не совсем удобно, но без проблем можно найти подходящее отделение.
Додано: Пон 21 бер, 2022 17:59
Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?
|