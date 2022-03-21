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Обслуговування в українських
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
2
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 07:28

По ZKP также был.
Monk23
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:53

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

ramaz написав:
  2XL написав:Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?

https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:28

  2XL написав:
ramaz написав:
  2XL написав:Підкажіть будь-ласка де можна дізнатися які відділення працюють?

https://my.ukrsibbank.com/ua/vsebudedobre/
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?

На карте есть номера, но они видны по клику. Можно и другим путем пойти - через кнопку ПОШУК ЗА НОМЕРОМ. Тоже не совсем удобно, но без проблем можно найти подходящее отделение.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:59

Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 19:40

  ignorabimus написав:Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?

Залежить від того, що за "платіж". Палка там динамічно мсс тасує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:09

  klug написав:
  ignorabimus написав:Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?

Залежить від того, що за "платіж". Палка там динамічно мсс тасує.

Там нiчого не залежить вiд МСС. I зазвичай МСС там досить корректний - кiлька разiв платив - навiть досить екзотичнi оплати проводились завжди вiрно. Але у кожного термiнала своя ознака - iнтернет оплата чи нi. Точно не знаю, але вважаю, що скорiш за все повинно бути теж корректно. Втiм гарантувати тут нiчого не можна - тiльки тестити. I так - вважаю що не варто експериментувати з поповненням якихось рахункiв - тiльки реальна товарна оплата скорiш за все пройде як iнтернет оплата для Н'юкарда
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:14

  ol_zy написав:
  Andey написав:кешбек за февраль не пришел по Нью кард((

по 3-м картам все есть, может не кошерно тратили? или 6 мес закончились?

кешбек же год действует? какие 6 мес?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:22

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  Andey написав:кешбек же год действует? какие 6 мес?
Кешбек действует 6 месяцев. В принципе если оформить карту во второй половине месяца и сделать траты в том же месяце, а потом сделать траты в первой половине 7го месяца то можно получить 7 выплат. Но не больше. Читайте внимательно правила
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 20:25

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

WallNutPen написав: Кешбек действует 6 месяцев. В принципе если оформить карту во второй половине месяца и сделать траты в том же месяце, а потом сделать траты в первой половине 7го месяца то можно получить 7 выплат. Но не больше. Читайте внимательно правила

Тут вище писали, що скасували кешбек.
Zochan
 
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  #<1 ... 67686970
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