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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 20 бер, 2022 07:28
По ZKP также был.
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Monk23
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:53
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
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2XL
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Додано: Пон 21 бер, 2022 12:28
2XL написав:
Я ещё не видел такого идиотизма. Указали номера отделений работающих без адресов. Ссылка на карту. На карте адреса без номера отделений...
Как можно быть такими тупыми людьми?
На карте есть номера, но они видны по клику. Можно и другим путем пойти - через кнопку ПОШУК ЗА НОМЕРОМ. Тоже не совсем удобно, но без проблем можно найти подходящее отделение.
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ingtrans
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:59
Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?
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ignorabimus
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Додано: Пон 21 бер, 2022 19:40
ignorabimus написав:
Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?
Залежить від того, що за "платіж". Палка там динамічно мсс тасує.
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klug
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:09
klug написав: ignorabimus написав:
Скажите, платеж через Paypal с привязанной картой Newcard считается как интернет-оплата с вытекающим кешбеком?
Залежить від того, що за "платіж". Палка там динамічно мсс тасує.
Там нiчого не залежить вiд МСС. I зазвичай МСС там досить корректний - кiлька разiв платив - навiть досить екзотичнi оплати проводились завжди вiрно. Але у кожного термiнала своя ознака - iнтернет оплата чи нi. Точно не знаю, але вважаю, що скорiш за все повинно бути теж корректно. Втiм гарантувати тут нiчого не можна - тiльки тестити. I так - вважаю що не варто експериментувати з поповненням якихось рахункiв - тiльки реальна товарна оплата скорiш за все пройде як iнтернет оплата для Н'юкарда
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WallNutPen
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:14
ol_zy написав: Andey написав:
кешбек за февраль не пришел по Нью кард((
по 3-м картам все есть, может не кошерно тратили? или 6 мес закончились?
кешбек же год действует? какие 6 мес?
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Andey
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:22
Andey написав:
кешбек же год действует? какие 6 мес?
Кешбек действует 6 месяцев. В принципе если оформить карту во второй половине месяца и сделать траты в том же месяце, а потом сделать траты в первой половине 7го месяца то можно получить 7 выплат. Но не больше. Читайте внимательно правила
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WallNutPen
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Додано: Пон 21 бер, 2022 20:25
WallNutPen написав: Кешбек действует 6 месяцев. В принципе если оформить карту во второй половине месяца и сделать траты в том же месяце, а потом сделать траты в первой половине 7го месяца то можно получить 7 выплат. Но не больше. Читайте внимательно правила
Тут вище писали, що скасували кешбек.
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Zochan
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Додано: Пон 21 бер, 2022 21:01
Zochan написав:
WallNutPen написав: Кешбек действует 6 месяцев. В принципе если оформить карту во второй половине месяца и сделать траты в том же месяце, а потом сделать траты в первой половине 7го месяца то можно получить 7 выплат. Но не больше. Читайте внимательно правила
Тут вище писали, що скасували кешбек.
Дайте посилання де це писали. Я такого по укрсiббанку не зустрічав. За лютий сплатили чітко
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WallNutPen
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