WallNutPen написав:Дайте посилання де це писали. Я такого по укрсiббанку не зустрічав. За лютий сплатили чітко
Був впевнений, що в цій темі читав, зараз не можу знайти. Можливо помилився.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 бер, 2022 21:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Був впевнений, що в цій темі читав, зараз не можу знайти. Можливо помилився.
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