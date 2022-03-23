WallNutPen написав:Дайте посилання де це писали. Я такого по укрсiббанку не зустрічав. За лютий сплатили чітко
Був впевнений, що в цій темі читав, зараз не можу знайти. Можливо помилився.
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Додано: Пон 21 бер, 2022 21:42
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Був впевнений, що в цій темі читав, зараз не можу знайти. Можливо помилився.
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:31
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:44
Сделал с утра платеж СЭП, до сих пор нет.
А сейчас пытаюсь зайти в приложение, проверить все ли я правильно сделал, а там "система тимчасово недоступна". Что с банком происходит?
Додано: Сер 23 бер, 2022 14:49
Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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